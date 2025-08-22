Käfer-Invasion in Hirschfeld: Rätselraten um Herkunft der Plagegeister geht weiter

Der Erdbeersamenlaufkäfer hält Hirschfeld weiter in Atem. In der Dämmerung strömen sie aus. Was steckt hinter dem Phänomen? Und was könnte gegen die Plagegeister helfen?

Völlig verschwunden sind sie nicht, nur etwas weniger geworden. „Der Befall schwankt von Tag zu Tag. Inzwischen können wir abends wieder auf der Terrasse sitzen", sagt Kerstin Neidlein zum aktuellen Stand der Käferplage in Hirschfeld. Liegt's an der Witterung? Sind die Käfer weitergewandert? Haben die Schutzvorkehrungen der Hirschfelder...