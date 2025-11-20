Kälte kann sie nicht stoppen: Zwickauer Gemeinschaftsgärtner ziehen Sauerkraut-Aktion durch

Am Piratenschiff-Spielplatz in der Bahnhofsvorstadt machen die Hobbygärtner vom „Fleißigen Winkel“ ihrem Namen alle Ehre.

Die Hobbygärtner vom „Fleißigen Winkel“, die sich um das Areal am Piratenschiff-Spielplatz in der Zwickauer Bahnhofsvorstadt kümmern, haben über Plakate und Social Media eingeladen, am Buß- und Bettag beim Herstellen von Sauerkraut mitzumachen. Vereinschefin Bianca Friedrich und ihr Vize Jürgen Weißmann begannen bei frostigen...