Regionale Nachrichten und News
  • Kälte kann sie nicht stoppen: Zwickauer Gemeinschaftsgärtner ziehen Sauerkraut-Aktion durch

Vereinschefin Bianca Friedrich (links) und ihr Vize Jürgen Weißmann (rechts) schnippeln gemeinsam mit Vereinsmitgliedern und Besuchern.
Vereinschefin Bianca Friedrich (links) und ihr Vize Jürgen Weißmann (rechts) schnippeln gemeinsam mit Vereinsmitgliedern und Besuchern.
Zwickau
Kälte kann sie nicht stoppen: Zwickauer Gemeinschaftsgärtner ziehen Sauerkraut-Aktion durch
Von Ralph Köhler
Am Piratenschiff-Spielplatz in der Bahnhofsvorstadt machen die Hobbygärtner vom „Fleißigen Winkel“ ihrem Namen alle Ehre.

Die Hobbygärtner vom „Fleißigen Winkel“, die sich um das Areal am Piratenschiff-Spielplatz in der Zwickauer Bahnhofsvorstadt kümmern, haben über Plakate und Social Media eingeladen, am Buß- und Bettag beim Herstellen von Sauerkraut mitzumachen. Vereinschefin Bianca Friedrich und ihr Vize Jürgen Weißmann begannen bei frostigen...
