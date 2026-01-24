MENÜ
  • Kameraautos in Westsachsen: Wer fotografiert unsere Straßen – und wofür sind die Bilder gedacht?

Seit Wochen in der Region unterwegs: ein Aufnahmefahrzeug von Cyclomedia in Zwickau.
Seit Wochen in der Region unterwegs: ein Aufnahmefahrzeug von Cyclomedia in Zwickau.
Zwickau
Kameraautos in Westsachsen: Wer fotografiert unsere Straßen – und wofür sind die Bilder gedacht?
Redakteur
Von Thomas Croy
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auffällige Fahrzeuge im Landkreis sorgen seit geraumer Zeit für Verunsicherung. Die Redaktion hat nachgefragt, wozu die Aufnahmen dienen, wer sie nutzt, und wie sensible Details geschützt werden.

Wer in diesen Tagen in Westsachsen unterwegs ist, sieht sie vielleicht: Fahrzeuge mit auffälligem Aufbau, auf dem ein Kameraauge in alle Richtungen lugt. Etliche Leser haben sich deshalb besorgt an unsere Redaktion gewandt: Von wem werden wir da fotografiert? Landen die Fotos im Internet? „Freie Presse“ hat recherchiert.
