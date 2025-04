Kampfmittelbeseitigungsdienst im Landkreis Zwickau im Einsatz: Kräfte kümmern sich um F1-Handgranate, die in einem Teich lag

Ein Mann hat sich nach dem Zufallsfund in Kirchberg bei der Polizei gemeldet. Sie forderte Unterstützung von Experten an. Was bisher bekannt ist.

Kräfte des Kampfmittelbeseitigungsdienstes waren am Montagabend im Landkreis Zwickau im Einsatz – konkret an der Dorfstraße im Kirchberger Ortsteil Wolfersgrün. Was war genau passiert? Ein Mann meldete sich 17.10 Uhr bei der Polizei, weil er einen zunächst unbekannten Gegenstand aus einem Teich an der Dorfstraße fischte. „Bei genauerem...