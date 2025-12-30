MENÜ
  • Kantate aus Bachs Weihnachtsoratorium am Neujahrstag in Zwickauer Pauluskirche

Die zweite Kantate aus dem Weihnachtsoratorium wird in der Zwickauer Pauluskirche erklingen. Bild: U. Möckel
Die zweite Kantate aus dem Weihnachtsoratorium wird in der Zwickauer Pauluskirche erklingen. Bild: U. Möckel
Zwickau
Kantate aus Bachs Weihnachtsoratorium am Neujahrstag in Zwickauer Pauluskirche
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Pastorale Klänge, sanfte Wiegenrhythmen und eine fast nächtliche Ruhe schwingen in der Kantate „Und es waren Hirten in derselben Gegend“ mit. Wer zu erleben ist.

Die Kantate „Und es waren Hirten in derselben Gegend“ aus dem Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach wird am Donnerstag, 1. Januar, ab 17 Uhr in der Pauluskirche Zwickau-Marienthal aufgeführt. Mitwirkende sind Chöre und das Kammerorchester des Robert-Schumann-Konservatoriums. Als Solisten sind zu erleben Sarah Grummet (Sopran), Marie...
