Kantate aus Bachs Weihnachtsoratorium am Neujahrstag in Zwickauer Pauluskirche

Zwickau
Pastorale Klänge, sanfte Wiegenrhythmen und eine fast nächtliche Ruhe schwingen in der Kantate „Und es waren Hirten in derselben Gegend“ mit. Wer zu erleben ist.
Die Kantate „Und es waren Hirten in derselben Gegend“ aus dem Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach wird am Donnerstag, 1. Januar, ab 17 Uhr in der Pauluskirche Zwickau-Marienthal aufgeführt. Mitwirkende sind Chöre und das Kammerorchester des Robert-Schumann-Konservatoriums. Als Solisten sind zu erleben Sarah Grummet (Sopran), Marie...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.