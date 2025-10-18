Kaputte Ampel oder Unachtsamkeit? 60.000 Euro Schaden bei Zusammenstoß an Autobahn-Anschlussstelle Hartenstein

Zwickau
Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls an der A-72-Auffahrt. Was bisher dazu bekannt ist.
War die Ampel defekt oder hat einer der beteiligten Kraftfahrer nicht aufgepasst? Laut Polizei haben beide angegeben, bei Grün die Ampelkreuzung an der A-72-Anschlussstelle Hartenstein passiert zu haben. Nun sucht die Polizei Zeugen des Verkehrsunfalls am Freitag, kurz nach 8 Uhr.
