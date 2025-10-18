Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Kaputte Ampel oder Unachtsamkeit? 60.000 Euro Schaden bei Zusammenstoß an Autobahn-Anschlussstelle Hartenstein

An der Anschlussstelle Hartenstein sind zwei Transporter zusammengestoßen.
An der Anschlussstelle Hartenstein sind zwei Transporter zusammengestoßen. Bild: Symbolbild/stock.adobe.com
An der Anschlussstelle Hartenstein sind zwei Transporter zusammengestoßen.
An der Anschlussstelle Hartenstein sind zwei Transporter zusammengestoßen. Bild: Symbolbild/stock.adobe.com
Zwickau
Kaputte Ampel oder Unachtsamkeit? 60.000 Euro Schaden bei Zusammenstoß an Autobahn-Anschlussstelle Hartenstein
Redakteur
Von Holger Weiß
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls an der A-72-Auffahrt. Was bisher dazu bekannt ist.

War die Ampel defekt oder hat einer der beteiligten Kraftfahrer nicht aufgepasst? Laut Polizei haben beide angegeben, bei Grün die Ampelkreuzung an der A-72-Anschlussstelle Hartenstein passiert zu haben. Nun sucht die Polizei Zeugen des Verkehrsunfalls am Freitag, kurz nach 8 Uhr.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19.10.2025
5 min.
Gaza-Waffenruhe übersteht erste schwere Krise
Seit dem 10. Oktober ist die Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen in Kraft. (Archivbild)
Israel greift im Gazastreifen an, nachdem es der Hamas vorgeworfen hatte, seine Streitkräfte attackiert zu haben. Beide Seiten sehen sich aber weiter an die Waffenruhe gebunden.
Sara Lemel, dpa
19.10.2025
3 min.
Erzgebirgs-Fleischerei überrascht Chemnitzer mit Wurst-Adventskalender
Angelika Will mit dem Wurst-Adventskalender der Fleischerei Nagy in Amtsberg.
Mit Pfeffersalami und Rinderknacker ist dieser Adventskalender eine Spezialität für die Fleischesser der Region. Wie es zu dem kuriosen Produkt kam und wie man es rechtzeitig bekommt.
Erik Anke
20.10.2025
2 min.
Neuer Anlauf für Franken-Sachsen-Magistrale: Hofer Oberbürgermeisterin zu Gesprächen in Berlin
Die Franken-Sachsen-Magistrale von Nürnberg nach Dresden ist im bayerischen Abschnitt immer noch nicht elektrifiziert.
Pendler aus dem Vogtland hoffen, dass die Bahnstrecke nach Nürnberg bald duchgängig elektrifiziert ist, um schneller am Ziel zu sein. Doch das kann noch dauern. Was Vogtland-Landrat Thomas Hennig sagt.
Sabine Schott
16:39 Uhr
1 min.
Hartenstein: Transporter prallt gegen Brückengeländer
Dieser Transporter prallte in Hartenstein gegen ein Brückengeländer.
In Hartenstein mussten am Sonntag Feuerwehr und Rettungsdienst ausrücken.
Stefan Stolp
20.10.2025
2 min.
Kauã Santos im Fokus: Frankfurt hat ein Torwart-Thema
Sah bei Freiburgs 2:2 am Sonntag nicht gut aus: Frankfurt-Keeper Kauã Santos.
Eintracht-Schlussmann Kauã Santos macht eine schwierige Zeit durch. Auch in Freiburg hängt er bei einem Gegentor mit drin. Noch schützen ihn die Bosse. Am Mittwoch kommt Liverpool.
18.10.2025
1 min.
Alle Ampeln auf Grün? Unfall verursacht 60.000 Euro Schaden
Beide Fahrer sahen Grün: Nach einem Unfall an der A72 ist der Schaden erheblich. (Symbolbild)
Zwei Transporter krachen an der A72-Abfahrt zusammen – beide Fahrer behaupten: "Grün!". Wer sagt die Wahrheit? Die Polizei sucht Zeugen.
Mehr Artikel