Kaputte Schranke an Zwickauer Bahnübergang: SVZ stellt Reparatur in Aussicht

Nur mit Akustiksignal dürfen die Triebwagen der Vogtlandbahn den Bahnübergang passieren. Ist mit dem Hupen bald Schluss?

Die Reparatur der kaputten Schranke am Bahnübergang Planitzer Straße verzögert sich. Das haben die Städtischen Verkehrsbetriebe Zwickau (SVZ) am Montag bestätigt – und zugleich den Fortgang der Bauarbeiten für diese Woche in Aussicht gestellt. Grund der Verzögerung ist laut einer SVZ-Sprecherin das Verlegen eines Glasfaserkabels. Dies sei...