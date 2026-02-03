MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Kaputte Schranke an Zwickauer Bahnübergang: SVZ stellt Reparatur in Aussicht

Die Reparatur des Bahnübergangs Planitzer Straße verzögert sich.
Die Reparatur des Bahnübergangs Planitzer Straße verzögert sich. Bild: Ralph Köhler
Die Reparatur des Bahnübergangs Planitzer Straße verzögert sich.
Die Reparatur des Bahnübergangs Planitzer Straße verzögert sich. Bild: Ralph Köhler
Zwickau
Kaputte Schranke an Zwickauer Bahnübergang: SVZ stellt Reparatur in Aussicht
Redakteur
Von Holger Weiß
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nur mit Akustiksignal dürfen die Triebwagen der Vogtlandbahn den Bahnübergang passieren. Ist mit dem Hupen bald Schluss?

Die Reparatur der kaputten Schranke am Bahnübergang Planitzer Straße verzögert sich. Das haben die Städtischen Verkehrsbetriebe Zwickau (SVZ) am Montag bestätigt – und zugleich den Fortgang der Bauarbeiten für diese Woche in Aussicht gestellt. Grund der Verzögerung ist laut einer SVZ-Sprecherin das Verlegen eines Glasfaserkabels. Dies sei...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
02.02.2026
7 min.
Großbrand bei Freiberg: Autos, Motorräder und 5000 Liter Diesel in brennendem Gebäude – Der Einsatz in Bildern
 13 Bilder
Großbrand in einer Autowerkstatt in Kleinschirma: Die angrenzende Freiberger Straße und die Bahnstrecke wurden gesperrt.
In Kleinschirma ist ein Gebäude ausgebrannt. Per Warn-App wurden die Menschen in der Umgebung vor starker Rauchentwicklung gewarnt. 160 Kameraden der Feuerwehr waren an den Löscharbeiten beteiligt.
Johanna Klix, Thomas Kaufmann, Grit Baldauf, Cornelia Schönberg
02.02.2026
4 min.
Infusionen statt Konfetti: Reiterhof-Frau verpasst nach Unfall den Straßenfasching in Meerane
Der Mercedes von Franziska Pfitzner landete auf der B 175 in Waldenburg bei einem Unfall auf dem Dach.
Mit einem leichten Schädel-Hirn-Trauma hat Franziska Pfitzner drei Tage im Krankenhaus verbracht. Nach dem Crash in Waldenburg richtet sie emotionale Worte an die Ersthelfer: „Fühlt euch gedrückt.“
Holger Frenzel
26.01.2026
3 min.
Nach Unfall an Zwickauer Bahnübergang: Warum dauert die Reparatur der Schranke so lange?
Nur mit Halt und Hupen darf die Vogtlandbahn den Bahnübergang passieren.
Anwohner, Autofahrer und Triebfahrzeugführer können bald aufatmen: Bis wann die Gefahrenstelle auf der Planitzer Straße beseitigt wird.
Holger Weiß
22:20 Uhr
3 min.
Gaddafi-Sohn Saif al-Islam in Libyen getötet
Saif al-Islam war 2021 nach langer Abwesenheit wieder in Libyen aufgetaucht. (Archivbild)
Nach dem Umbruch in Libyen kam Saif al-Islam in Haft. Er verschwand jahrelang und meldete sich erst 2021 mit großen politischen Ambitionen zurück. Nun wird er in seiner Residenz getötet.
22:01 Uhr
2 min.
Gil Ofarim entschuldigt sich und stürzt bei Dschungelprüfung
Gil Ofarim wurde im TV-Dschungel immer wieder mit dem Skandal konfrontiert.
An Tag 12 des Dschungelcamps sorgt Sänger Gil Ofarim für große Aufregung. Er entschuldigt sich überraschend. Kurz darauf kommt es zu einem Unfall.
27.01.2026
2 min.
Störung bei Zwickauer Straßenbahn: Deshalb rollt zwischen Zentrum und Neuplanitz keine Tram
Infolge der Havarie einer Straßenbahn auf Linie 3 gab es am Dienstag Verkehrsbehinderungen.
Verkehrseinschränkungen auf Straßenbahnlinie 3 – Havarieort ist die Stelle des jüngsten Wasserrohrbruchs.
Holger Weiß
Mehr Artikel