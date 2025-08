Kaputter Fahrstuhl und Wasserschaden im Keller: Mieter in Zwickau fühlen sich im Stich gelassen

Anja Bautz ist krank und braucht den Fahrstuhl im Haus, doch der steht still. Der Vermieter reagiert nicht auf die verschiedenen Mängel im Gebäude – und ein Umzug ist für Bautz kaum bezahlbar.

Zwei Worte sagt Anja Bautz, als der Anruf kommt: „Es reicht.“ Gerade hat sie von einem Bekannten erfahren, dass in ihrer Wohnung ab August das Gas abgestellt werden soll – und damit auch das warme Wasser. Es ist nicht der erste Vorfall in dem Haus in der Leipziger Straße 133 in Zwickau. Bautz und ihr Freund Ronny Haas wohnen zusammen in der...