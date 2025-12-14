MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Marcel Eccarius am Merchandising-Stand mit Sandra Haase (Mitte) und Peggy Vogler.
Marcel Eccarius am Merchandising-Stand mit Sandra Haase (Mitte) und Peggy Vogler. Bild: Ralf Wendland
Karat sind in Zwickau aufgetreten vor begeisterten Fans.
Karat sind in Zwickau aufgetreten vor begeisterten Fans. Bild: Ralf Wendland
Die Musiker hatten ihre Klassiker dabei.
Die Musiker hatten ihre Klassiker dabei. Bild: Ralf Wendland
Doch es gab auch Neues zu hören.
Doch es gab auch Neues zu hören. Bild: Ralf Wendland
Marcel Eccarius am Merchandising-Stand mit Sandra Haase (Mitte) und Peggy Vogler.
Marcel Eccarius am Merchandising-Stand mit Sandra Haase (Mitte) und Peggy Vogler. Bild: Ralf Wendland
Karat sind in Zwickau aufgetreten vor begeisterten Fans.
Karat sind in Zwickau aufgetreten vor begeisterten Fans. Bild: Ralf Wendland
Die Musiker hatten ihre Klassiker dabei.
Die Musiker hatten ihre Klassiker dabei. Bild: Ralf Wendland
Doch es gab auch Neues zu hören.
Doch es gab auch Neues zu hören. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Karat waren in Zwickau zu erleben
Von Ralf Wendland
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Musiker haben in der Sparkassen-Arena gespielt: vor über 1700 Besuchern. Die Fans waren begeistert.

Die Band Karat ist wieder unterwegs: mit den großen Klassikern, neuen Liedern und auch neuer Besetzung. Am Samstag haben Karat in der Sparkassen Arena in Zwickau gespielt vor über 1700 Besuchern. Die Fans waren begeistert. Peggy Vogler aus Stendal hat dieses Jahr 44 Konzerte von Karat erlebt. „Es kommt irgendwann der Moment, wo man in den Bann...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:44 Uhr
2 min.
Eispiraten Crimmitschau packen die Sensation: Rumpfkader gelingt das erste Sechs-Punkte-Wochenende der Saison
Torhüter Christian Schneider hatte am Wochenende großen Anteil an den beiden Siegen der Eispiraten Crimmitschau.
Nur 13 Feldspieler und ein etatmäßiger Torhüter standen dem Eishockey-Zweitligisten am Sonntag zur Verfügung. Der zeigte angesichts dessen eine Meisterleistung und belohnt sich mit einer Premiere.
Anika Zimny
13.12.2025
6 min.
Lithium-Abbau: Schon 2026 könnten Arbeiten für größtes Bergwerk im sächsischen Erzgebirge beginnen
BMWE-Staatssekretär Stefan Rouenhoff (l.) und Zinnwald-Lithium-Chef Marko Uhlig im Bohrkern-Lager des Bergbauunternehmens. Rechts der Förderturm des früheren Arno-Lippmann-Schachts in Altenberg.
Ein Staatssekretär des Bundeswirtschaftsministeriums besucht die Zinnwald Lithium GmbH – und diskutiert vor der Tür mit aufgebrachten Bergbaugegnern.
Oliver Hach
18:27 Uhr
4 min.
Höler-Traumtor verhindert Dortmunder Sieg in Freiburg
Lucas Höler (l.) traf sehenswert, Jobe Bellingham sah Rot.
Der BVB zeigt zunächst eine Reaktion auf die Turbulenzen unter der Woche, schwächt sich in Freiburg aber selbst. Nach einer Roten Karte gegen Bellingham schlagen die Breisgauer spät zu.
Christoph Lother, dpa
08.12.2025
3 min.
Depeche-Mode-Coverband Forced To Mode liefert in Zwickau Show der Extraklasse ab
Heiko Ziegler hat seiner Frau Britta mit einer Sweetjacke von Forced To Mode ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk bereitet.
Die drei Berliner Musiker von Forced To Mode, die als weltbeste Depeche Mode-Coverband gelten, haben in der Sparkassen Arena in Zwickau rund 2.500 Fans mit ihrer Show begeistert.
Ralf Wendland
13.12.2025
3 min.
Bürgermeister aus dem Erzgebirge bekommt zum Weihnachtsmarkt ein kahles Bäumchen
Der Nikolaus übergab Bürgermeister André Oswald (l.) das kahle Bäumchen auf der Weihnachtsmarktbühne.
Johanngeorgenstadts Bürgermeister André Oswald hatte ungewöhnliche Gäste zum diesjährigen Schwibbogenfest eingeladen. Die brachten ihm ein besonderes Geschenk mit. Das wurde am Sonnabend überreicht.
Irmela Hennig
12.11.2025
3 min.
Kerstin Ott in Zwickau: Tickets gab’s zum Geburtstag
Ina Riedel (li.) und Tochter Anna Riedel haben das Konzert von Kerstin Ott live erlebt.
Ina Riedel erlebt Kerstin Ott erstmalig live – ein Geburtstagsgeschenk der Tochter, das ans Herz geht. Beim Konzert zu hören waren neue Songs und bekannte Hits.
Ralf Wendland
Mehr Artikel