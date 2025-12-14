Karat waren in Zwickau zu erleben

Die Musiker haben in der Sparkassen-Arena gespielt: vor über 1700 Besuchern. Die Fans waren begeistert.

Die Band Karat ist wieder unterwegs: mit den großen Klassikern, neuen Liedern und auch neuer Besetzung. Am Samstag haben Karat in der Sparkassen Arena in Zwickau gespielt vor über 1700 Besuchern. Die Fans waren begeistert. Peggy Vogler aus Stendal hat dieses Jahr 44 Konzerte von Karat erlebt. „Es kommt irgendwann der Moment, wo man in den Bann...