Über 600 Pop-Tote für das Jahr 2025 listete Karl Bruckmaier auf.
Bruckmaier präsentierte seinem Publikum neben Musik auch zahlreiche Anekdoten.
Bestens besucht war das Projekt 46 zum Programm des Münchner Musikjournailsten Bruckmaier
Zwickau
Karl Bruckmaier hält Totenwache im Zwickauer Projekt 46
Von Torsten Piontkowski
600 Toten erweist der bayerische Musikjournalist mit seinem Programm die letzte Ehre. Doch weshalb ging es im Projekt 46 trotzdem so fröhlich und ungezwungen zu?

Irgendwann an diesem Abend beißen Karl Bruckmaier und sein Publikum zu Ehren von Ozzy Osbourne Fledermäusen den Kopf ab. Die entstammen Haribo-Tüten und längst ist die Stimmung so, wie sie der Ur-Bayer haben möchte: locker und entspannt. „Legt die Andacht ab, schaltet die Handys nicht ab und schwätzt“, gibt Bruckmaier den Gästen seiner...
