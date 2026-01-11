Karl Bruckmaier hält Totenwache im Zwickauer Projekt 46

600 Toten erweist der bayerische Musikjournalist mit seinem Programm die letzte Ehre. Doch weshalb ging es im Projekt 46 trotzdem so fröhlich und ungezwungen zu?

Irgendwann an diesem Abend beißen Karl Bruckmaier und sein Publikum zu Ehren von Ozzy Osbourne Fledermäusen den Kopf ab. Die entstammen Haribo-Tüten und längst ist die Stimmung so, wie sie der Ur-Bayer haben möchte: locker und entspannt. „Legt die Andacht ab, schaltet die Handys nicht ab und schwätzt“, gibt Bruckmaier den Gästen seiner...