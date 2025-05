Kaufhaus-Eingangstür zertrümmert: Nächtliche Einbruchserie trifft Drogerie und Lebensmittelmarkt im Zwickauer Stadtzentrum

Zwickaus Zentrum am Morgen: Scherben, Polizei und viele Fragen. Was in der Nacht geschah, sorgt bei Passanten und Anwohnern für Gesprächsstoff.

In der Nacht zum Freitag wurde in die Drogerie Müller auf der Inneren Plauenschen Straße in Zwickau eingebrochen. 2.59 Uhr schlug der Alarm an. Die Eingangstür wurde gewaltsam geöffnet, eine Hälfte der Glastür komplett zertrümmert. Am Morgen war vom Chaos kaum noch etwas zu sehen: Die Scherben waren beseitigt, zwei Rollcontainer mit...