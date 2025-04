Kebap-Grill am Zwickauer Hauptmarkt: Eröffnung verzögert sich

Wer neugierig ist auf den als Besonderheit angekündigten Kebap vom Holzkohlengrill, muss sich noch etwas gedulden. Laut Inhaber geht die geplante Eröffnung Anfang des Jahres nun Richtung Mitte des Jahres. Woran das liegt.

Im künftigen Kebap-Grill im früheren „Schuh-Winkler“ am Zwickauer Hauptmarkt ist ständig was los: Männer in Arbeitskluft kommen und gehen, Material wird geliefert, Arbeitslärm ist zu hören. Und dennoch soll die Eröffnung sich noch weiter nach hinten verschieben. Das sagt Inhaber Mehmet Kaplan. Er wartet nämlich unter anderem noch auf...