Keime in Zwickauer Trinkwasser entdeckt: Was die Wasserwerke dagegen tun

Bei einer Routineuntersuchung haben die Zwickauer Wasserwerke coliforme Keime im Trinkwasser entdeckt. Was sie dagegen unternehmen, und was das für die Bürger bedeutet.

Im Zwickauer Trinkwasser sind sogenannte coliforme Keime nachgewiesen worden. Darüber haben am Mittwoch die Zwickauer Wasserwerke auf ihrem Internetauftritt informiert. In unterschiedlichen Netzbezirken, heißt es in der Mitteilung weiter, seien die Bakterien bei Routineuntersuchungen festgestellt worden. Das Ausmaß der Keime sei jedoch gering....