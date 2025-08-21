Kein Fahrstuhl, kein warmes Wasser, Wasserschaden im Keller: Zwickauer Paar erhält Hilfe nach Problemen mit Vermieter

Anja Bautz und Ronny Haas waren verzweifelt: Ihr Vermieter kümmerte sich nicht um die Schäden in ihrer Wohnung und ließ das Gebäude verwahrlosen. Nun hat sich eine Lösung gefunden.

Wenn sie baden wollen, kochen sie Wasser ab. Für den Abwasch genauso. „Einfach mal wieder schön heiß duschen", sagt Ronny Haas auf die Frage, worauf er sich in der neuen Wohnung am meisten freut. Denn Haas und seine Verlobte Anja Bautz hatten bisher ein Problem: Ihr Vermieter kümmerte sich nicht um die Schäden in ihrem Haus. Seit Anfang...