Kein Ritteressen mehr: Aus für Traditionsgaststätte in der Burg Schönfels

Manche behaupten scherzhaft, hier hätten schon die Ritter gespeist. Immerhin genoss die Gaststätte in der Burg Schönfels seit fast 37 Jahren einen guten Ruf. Nun steht die Schließung an. Weshalb?

Geht Pächter Ingo Franke in diesen Tagen ans Telefon, dann spricht er meist mit Gästen, die nochmal ihre Dankbarkeit ausdrücken wollen. Oder mit Journalisten, die fragen, warum er nun aufhört. Zwar hat Franke, der die Burggaststätte 2013 von seinen Eltern Kerstin und Matthias übernahm, nur eine kurze Nachricht über das bevorstehende Aus der...