  • Keine direkte Zugverbindung von Zwickau nach München – Bahnunternehmen sieht keine Notwendigkeit

Die Züge von Flixtrain werden die Fahrgäste der Bahn auch künftig nicht in Zwickau sehen.
Die Züge von Flixtrain werden die Fahrgäste der Bahn auch künftig nicht in Zwickau sehen. Bild: Flixtrain
Die Züge von Flixtrain werden die Fahrgäste der Bahn auch künftig nicht in Zwickau sehen.
Die Züge von Flixtrain werden die Fahrgäste der Bahn auch künftig nicht in Zwickau sehen. Bild: Flixtrain
Zwickau
Keine direkte Zugverbindung von Zwickau nach München – Bahnunternehmen sieht keine Notwendigkeit
Von Frank Dörfelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Verkehrsministerium stuft die Strecke zwar als wirtschaftlich ein, aber trotz der Appelle aus der Politik tut sich nichts. Ein Bahnbetreiber erteilt der Idee jetzt erneut eine Abfuhr.

Von Zwickau aus wird es auch weiterhin keinen direkten Zug in Richtung München geben. Das Bahnunternehmen Flixtrain hat entsprechenden Überlegungen zu einer Art ICE (Intercity Express der Deutschen Bahn) jetzt eine Abfuhr erteilt. Dabei soll laut dem Mülsener Eisenbahn-Kenner Paul Eisenblätter, der seit Jahren in Baden-Württemberg wohnt und...
