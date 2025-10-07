Keine direkte Zugverbindung von Zwickau nach München – Bahnunternehmen sieht keine Notwendigkeit

Das Verkehrsministerium stuft die Strecke zwar als wirtschaftlich ein, aber trotz der Appelle aus der Politik tut sich nichts. Ein Bahnbetreiber erteilt der Idee jetzt erneut eine Abfuhr.

Von Zwickau aus wird es auch weiterhin keinen direkten Zug in Richtung München geben. Das Bahnunternehmen Flixtrain hat entsprechenden Überlegungen zu einer Art ICE (Intercity Express der Deutschen Bahn) jetzt eine Abfuhr erteilt. Dabei soll laut dem Mülsener Eisenbahn-Kenner Paul Eisenblätter, der seit Jahren in Baden-Württemberg wohnt und... Von Zwickau aus wird es auch weiterhin keinen direkten Zug in Richtung München geben. Das Bahnunternehmen Flixtrain hat entsprechenden Überlegungen zu einer Art ICE (Intercity Express der Deutschen Bahn) jetzt eine Abfuhr erteilt. Dabei soll laut dem Mülsener Eisenbahn-Kenner Paul Eisenblätter, der seit Jahren in Baden-Württemberg wohnt und...