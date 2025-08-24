„Keine KI kann mich ersetzen“: Wie eine Zwickauer Hausärztin sich für die Zukunft wappnet

Zwickau
Einen Hausarzt zu finden, ist in Zwickau seit Jahren problematisch. Hausärztin Sally Goldberg zieht nun ins Ärztehaus in der früheren Poliklinik Sachsenring. Aus zwei Gründen. Beide haben mit ihren Patienten zu tun.
Im künftigen Pausenraum der Hausarztpraxis von Sally Goldberg hängt schon ein Bild an der Wand: Eine Frau steckt sich genüsslich Spaghetti in den Mund. Die Küchenzeile steht, ein Nudelsieb fehlt aber noch, wie Goldberg (48) sagt. Zum 1. September will sie nach einer Woche Umzugspause ihre Praxis in der früheren Poliklinik Sachsenring...
