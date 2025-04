Keine kürzeren Wartezeiten bei der Kfz-Zulassung? Zwickauer Kreisräte bremsen Personalpläne des Landrats aus

Mit mehr Personal wollte der Landkreis den Service in Ämtern und Einrichtungen verbessern und plante dafür mehr Geld im Haushalt ein. Im Kreistag scheiterte das Vorhaben. Weshalb?

Wie wäre es, wenn in der Kfz-Zulassungsstelle die Wartezeiten sinken, mehr Kinder einen Platz in der Musikschule bekommen oder die Bearbeitungszeiten bei Bauanträgen sinken würden? Der Landkreis Zwickau wollte dafür jetzt zumindest einmal die finanziellen Voraussetzungen schaffen. 21 zusätzliche Stellen in mehreren Bereichen sollten im...