Keine neuen Busverbindungen in den Zwickauer Ortsteil Schneppendorf

Der Ort sei mit der Linie 173 gut an den öffentlichen Nahverkehr angebunden, heißt es aus dem Rathaus. Im Oberdorf fährt damit weiter kein Bus.

Für die 450 Einwohner des Zwickauer Ortsteils Schneppendorf bleibt das Busangebot vorerst unverändert. Ortschaftsrätin Susann Lucius erfuhr dies auf ihre Anfrage. Sie hatte unter anderem zusätzliche Haltestellen und eine geänderte Linienführung für das Oberdorf angeregt. Bürgermeisterin Silvia Queck verwies auf die Linie 173, die den Ort...