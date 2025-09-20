Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In Schneppendorf bleibt beim Busverkehr vorerst alles beim Alten.
In Schneppendorf bleibt beim Busverkehr vorerst alles beim Alten. Bild: Mario Dudacy/Archiv
In Schneppendorf bleibt beim Busverkehr vorerst alles beim Alten.
In Schneppendorf bleibt beim Busverkehr vorerst alles beim Alten. Bild: Mario Dudacy/Archiv
Zwickau
Keine neuen Busverbindungen in den Zwickauer Ortsteil Schneppendorf
Von Frank Dörfelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Ort sei mit der Linie 173 gut an den öffentlichen Nahverkehr angebunden, heißt es aus dem Rathaus. Im Oberdorf fährt damit weiter kein Bus.

Für die 450 Einwohner des Zwickauer Ortsteils Schneppendorf bleibt das Busangebot vorerst unverändert. Ortschaftsrätin Susann Lucius erfuhr dies auf ihre Anfrage. Sie hatte unter anderem zusätzliche Haltestellen und eine geänderte Linienführung für das Oberdorf angeregt. Bürgermeisterin Silvia Queck verwies auf die Linie 173, die den Ort...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
04.09.2025
3 min.
Schulbus lässt Achtjährigen in Ebersbrunn mehrmals nicht an der richtigen Stelle aussteigen
Marcel Wolfs Sohn durfte in Ebersbrunn nicht an der gewünschten Haltestelle aussteigen.
Wegen einer Umleitung müssen Fahrgäste Bescheid sagen, wenn sie an einer Ebersbrunner Haltestelle aussteigen möchten. Ein Achtjähriger hat das getan – doch der Bus hielt trotzdem nicht dort.
Sabrina Seifert
21.09.2025
2 min.
16. Erzgebirgskrimi „Stille Mitte“: Warum Kommissar Winkler in Aue ermittelt
Kommissar Winkler (Kai Scheve, hier mit Teresa Weißbach), ermittelt wieder.
Ein mysteriöser Todesfall führt Kommissar Winkler in die Garagenhöfe im Westerzgebirge. Fans dürfen sich auf Spannung und überraschende Wendungen freuen. Und eine gute Nachricht gibt es.
Thomas Mehlhorn
21.09.2025
2 min.
Medizinischer Notfall am Rande des Blasmusikfestivals im Erzgebirge lässt Musikern den Atem stocken
Die Rettungskette hat bestens funktioniert, heißt es vom Veranstalter.
Schrecksekunde gleich zu Beginn des dreitägigen Europäischen Blasmusikfestes im Erzgebirge. Nicht auszudenken, wenn das wenige Stunden zuvor auf der Autobahn geschehen wäre. Notfall mit Happy End.
Beate Kindt-Matuschek
21:15 Uhr
4 min.
Neue Richterwahl steht im Bundestag an: Klappt es jetzt?
Drei neue Richterinnen und Richter für das Bundesverfassungsgericht soll der Bundestag am Donnerstag bestimmen. Der erste Anlauf dazu war vor der Sommerpause schiefgegangen.
Im zweiten Anlauf will die schwarz-rote Koalition drei neue Richterinnen und Richter für das Bundesverfassungsgericht benennen. Die Mehrheitsverhältnisse sind schwierig.
Rebekka Wiese
21:22 Uhr
1 min.
Auch Frankreich erkennt Staat Palästina an
Frankreich erkennt Palästina als Staat an. (Archivbild)
Auch Frankreich erkennt künftig einen Staat Palästina an. Das kündigte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bei einem Treffen zur Zweistaatenlösung in New York an....
01.08.2025
2 min.
Zwickau: Zusätzliche Schulbusfahrten und mehr Haltestellen
Zum Zwickauer Neumarkt soll während der Schulzeit zwischen 6.30 und 7.30 Uhr ein Viertelstundentakt gewährleistet werden.
Mit Beginn des neuen Schuljahres planen die Städtischen Verkehrsbetriebe Zwickau (SVZ) eine Reihe von Veränderungen zugunsten der Schüler - auch dank Bürgerbeteiligung.
Jana Klameth
Mehr Artikel