  • „Keine Schnellschüsse!“: Zwickauer BSW-Ratsfraktion unterstützt Eltern im Streit um Kita Gutwasserstraße

Zwickau
„Keine Schnellschüsse!“: Zwickauer BSW-Ratsfraktion unterstützt Eltern im Streit um Kita Gutwasserstraße
Von Holger Weiß
Ein Änderungsantrag soll die geplante Kita-Schließung stoppen, bis die Stadt Zwickau ihr Strategiekonzept für alle Kindereinrichtungen vorlegt.

Die Eltern, die die geplante Schließung der Kita Gutwasserstraße verhindern wollen, bekommen vor der Ratssitzung am Donnerstag Beistand vom Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW). Die BSW-Stadtratsfraktion fordert, die Schließung auszusetzen, bis das städtische Kita-Strategie-Konzept vorliegt und vom Stadtrat beraten wurde. Die Fraktion habe dazu...
