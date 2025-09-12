Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Kennzeichenerfassung auf Zwickauer Parkplätzen: Was Kunden davon haben

Am Nettomarkt in der Katharinenstraße wird das Parken jetzt per Kamera überwacht. Anderthalb Stunden kostenlos parken sind aber noch drin.
Am Nettomarkt in der Katharinenstraße wird das Parken jetzt per Kamera überwacht. Anderthalb Stunden kostenlos parken sind aber noch drin. Bild: Holger Weiß
Am Nettomarkt in der Katharinenstraße wird das Parken jetzt per Kamera überwacht. Anderthalb Stunden kostenlos parken sind aber noch drin.
Am Nettomarkt in der Katharinenstraße wird das Parken jetzt per Kamera überwacht. Anderthalb Stunden kostenlos parken sind aber noch drin. Bild: Holger Weiß
Zwickau
Kennzeichenerfassung auf Zwickauer Parkplätzen: Was Kunden davon haben
Redakteur
Von Holger Weiß
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In den meisten Parkhäusern längst gang und gäbe, zieht Videotechnik zum Bewirtschaften von Parkplätzen auch vor Zwickauer Supermärkten ein. Wo solche Parkplätze sind und was Kunden beachten müssen.

Mit dem Auto bis ins Zentrum von Zwickau, um einzukaufen oder einen Termin wahrzunehmen, aber das Geld für den Parkplatz sparen? Die Möglichkeiten dafür werden weniger: Seit Videotechnik zur Kennzeichenerfassung am Nettomarkt in der Katharinenstraße installiert ist, wird der bislang kostenlose Kundenparkplatz vom Dienstleister „Park &...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15:00 Uhr
2 min.
Rekordverdächtig: Meldeliste für Sachsens härtesten Marathon im Erzgebirge knackt die 1300
Bahnradsportler und Weltmeister Joachim Eilers gibt am Sonnabend in Eibenstock beim 30. Drei-Talsperren-Marathon den Startschuss.
Der 30. Drei-Talsperren-Marathon in Eibenstock wird einzigartig. So viel steht schon kurz vor dem Großereignis für Läufer und Radfahrer am kommenden Sonnabend fest. Genauso wie der Ehrengast.
Anna Neef
15:05 Uhr
1 min.
Patientenvortrag in Plauen: Was die Knieprothetik im Helios-Klinikum bietet
Betroffene werden im Helios-Klinikum informiert.
Über aktuelle Möglichkeiten der Knieendoprothetik informiert bald Chefarzt Dr. Frank Storl im Plauener Helios-Klinikum. Was Betroffene erwartet.
Jakob Nützler
11:45 Uhr
3 min.
Plauener Unternehmer Guntram Voitel überraschend verstorben
Unternehmer Guntram Voitel im Jahr 2021 auf einer seiner Baustellen.
Er war Autohausbesitzer und Immobilienentwickler: In der vergangenen Woche wurde er aus dem Leben gerissen - eine Woche vor seinem 57. Geburtstag.
Swen Uhlig
22.08.2025
4 min.
Verbraucherzentralen: Ärger über Parkplatzfirmen wächst
Auf immer mehr Parkplätzen, vor allem von Supermärkten, wird das Parken digital erfasst und von externen Dienstleistern abgewickelt. (Archivbild)
Parken ohne Schranken: Bei Supermärkten, in großen Städten oder an Sehenswürdigkeiten werden oft Auto-Kennzeichen per Kamera erfasst. Das klappt nicht immer - zum Verdruss von Verbrauchern.
Simon Kremer, dpa
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
18:00 Uhr
4 min.
Abrissbagger an Zwickaus bekanntester Graffiti-Wand: Wird das XXL-Kunstwerk zerstört?
Ein Gebäude, das Bestandteil der Wand mit dem XXL-Graffiti ist, wird abgerissen. Der Grund dafür ist der Bau des Parkplatzes an der Peter-Breuer-Straße.
Das Wandbild am Parkplatz an der Peter-Breuer-Straße zeigt Legenden wie Marilyn Monroe und Jack Nicholson. Wird das Kunstwerk wiedererstehen? Welchen Vorschlag sein Schöpfer Tasso macht.
Holger Weiß
Mehr Artikel