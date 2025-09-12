Kennzeichenerfassung auf Zwickauer Parkplätzen: Was Kunden davon haben

In den meisten Parkhäusern längst gang und gäbe, zieht Videotechnik zum Bewirtschaften von Parkplätzen auch vor Zwickauer Supermärkten ein. Wo solche Parkplätze sind und was Kunden beachten müssen.

Mit dem Auto bis ins Zentrum von Zwickau, um einzukaufen oder einen Termin wahrzunehmen, aber das Geld für den Parkplatz sparen? Die Möglichkeiten dafür werden weniger: Seit Videotechnik zur Kennzeichenerfassung am Nettomarkt in der Katharinenstraße installiert ist, wird der bislang kostenlose Kundenparkplatz vom Dienstleister „Park &... Mit dem Auto bis ins Zentrum von Zwickau, um einzukaufen oder einen Termin wahrzunehmen, aber das Geld für den Parkplatz sparen? Die Möglichkeiten dafür werden weniger: Seit Videotechnik zur Kennzeichenerfassung am Nettomarkt in der Katharinenstraße installiert ist, wird der bislang kostenlose Kundenparkplatz vom Dienstleister „Park &...