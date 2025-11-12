Kerstin Ott in Zwickau: Tickets gab’s zum Geburtstag

Zwickau
Ina Riedel erlebt Kerstin Ott erstmalig live – ein Geburtstagsgeschenk der Tochter, das ans Herz geht. Beim Konzert zu hören waren neue Songs und bekannte Hits.
Schnell noch ein Selfie vor der Sparkassen-Arena und dann geht’s zu Kerstin Ott - für Ina Riedel aus Chemnitz war es am Dienstagabend mehr als nur ein Konzertbesuch, es war die Erfüllung eines lang gehegten Wunsches. Die begeisterte Kerstin-Ott-Anhängerin hat ihr Idol erstmalig live erlebt. Zu verdanken hat das die 59-jährige ihrer Tochter...
