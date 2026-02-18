Kettenreaktion auf der A 72 bei Hartenstein: Fünf Fahrzeuge in schweren Unfall verwickelt

Zwickau
Unbekannter dunkler Pkw löst eine Domino-Karambolage aus: Autobahn in Richtung Chemnitz war am Mittwochvormittag für drei Stunden voll gesperrt.
Zwei Verletzte und 51.500 Euro Sachschaden hat ein ein schwerer Verkehrsunfall verursacht, der sich am Mittwochmorgen auf der A 72 in Richtung Chemnitz kurz nach der Anschlussstelle Hartenstein ereignete.
Erschienen am: 18.02.2026 | 11:15 Uhr