  • Kettenreaktion auf der A 72 bei Hartenstein: Fünf Fahrzeuge in schweren Unfall verwickelt

Ein schwerer Unfall hat sich am Morgen auf der A 72 bei Hartenstein ereignet.
Ein schwerer Unfall hat sich am Morgen auf der A 72 bei Hartenstein ereignet. Bild: Patrick Seeger/dpa
Ein schwerer Unfall hat sich am Morgen auf der A 72 bei Hartenstein ereignet.
Ein schwerer Unfall hat sich am Morgen auf der A 72 bei Hartenstein ereignet. Bild: Patrick Seeger/dpa
Update
Zwickau
Kettenreaktion auf der A 72 bei Hartenstein: Fünf Fahrzeuge in schweren Unfall verwickelt
Redakteur
Von Thomas Croy
Unbekannter dunkler Pkw löst eine Domino-Karambolage aus: Autobahn in Richtung Chemnitz war am Mittwochvormittag für drei Stunden voll gesperrt.

Zwei Verletzte und 51.500 Euro Sachschaden hat ein ein schwerer Verkehrsunfall verursacht, der sich am Mittwochmorgen auf der A 72 in Richtung Chemnitz kurz nach der Anschlussstelle Hartenstein ereignete.
Erschienen am: 18.02.2026 | 11:15 Uhr
