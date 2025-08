Kettensägenschnitzen in Ebersbrunn: Drei Tage wird´s laut im Haasenwald

Wie Speed und Schönheit mit der Kettensäge in Einklang gebracht werden können, das werden Kettensägenkünstler am Wochenende zum Schnitzertreffen unter Beweis stellen.

Heulende Motoren, Geschwindigkeit, Vollgas, Präzision in den Kurven, … das klingt nach Formel 1. Für Kettensägenschnitzer heißt diese Disziplin Speedcarving. So wird es auch diesmal Anfang August laut im Haasenwald in Ebersbrunn. „Auch wenn wir diesmal kein Vorausscheid zur Deutschen Meisterschaft sind, haben sich fast vierzig Teilnehmer...