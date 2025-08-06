KI-Konferenz in Zwickau: Experten aus dem Silicon Valley und der Forschung zu Besuch im Rathaus

Ein Tag mit KI-Experten im Zwickauer Rathaus: Am 23. September findet die Konferenz „Smart Tomorrow – mit KI in die Zukunft“ statt.

Am 23. September lädt die Westsächsische Hochschule Zwickau Experten aus Industrie, Forschung und dem öffentlichen Sektor ins Zwickauer Rathaus, um über ihre Erfahrungen mit Künstlicher Intelligenz (KI) zu diskutieren. Unter dem Titel „Smart Tomorrow – mit KI in die Zukunft“ zeigen Experten und Praktiker, was KI bisher kann und was bald...