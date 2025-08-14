Kidnapping in Schönfels kurz vor der 800-Jahr-Feier: Wo ist die Strohfigur abgeblieben?

Vor fast jedem Schönfelser Haus haben sie Aufstellung genommen: Liebevoll gestaltete Strohpuppen in Vorbereitung der 800-Jahr-Feier. Doch nun ist eine verschwunden. Das ganze Dorf sucht nach ihr.

Nur noch die Strohpuppen-Mama sitzt in der Bushaltestelle. Und wer besonders emphatisch veranlagt ist, glaubt zu erkennen, wie traurig sie ist. Gerade mal drei Tage hatte sie mit ihrem Kind Platz genommen, als das Mädchen an ihrer Seite in der Nacht vom Freitag zu Samstag spurlos verschwand.