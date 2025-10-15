Kind gepackt und geschüttelt: Landgericht Zwickau bestätigt Urteil gegen 58-Jährigen

Als Folge einer Körperverletzung im Westen des Landkreises musste sich ein fünfjähriger Junge übergeben. Nun wurde das Geschehen in zweiter Instanz aufgearbeitet.

Der Angeklagte (58) humpelt, muss sich am Richtertisch abstützen, um zur Beweisaufnahme zu gelangen. Eine körperliche Einschränkung bereitet ihm sichtbar Schmerzen; seit dem vorigen Jahr ist der Mann aus einer Kleinstadt im Westen des Landkreises Zwickau zu 70 Prozent schwerbehindert. Mit dieser Beeinträchtigung seiner Gesundheit hängt auch... Der Angeklagte (58) humpelt, muss sich am Richtertisch abstützen, um zur Beweisaufnahme zu gelangen. Eine körperliche Einschränkung bereitet ihm sichtbar Schmerzen; seit dem vorigen Jahr ist der Mann aus einer Kleinstadt im Westen des Landkreises Zwickau zu 70 Prozent schwerbehindert. Mit dieser Beeinträchtigung seiner Gesundheit hängt auch...