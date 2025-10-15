Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Kind gepackt und geschüttelt: Landgericht Zwickau bestätigt Urteil gegen 58-Jährigen

Das Landgericht Zwickau, Ort der Berufungsverhandlung.
Das Landgericht Zwickau, Ort der Berufungsverhandlung. Bild: Holger Weiß
Das Landgericht Zwickau, Ort der Berufungsverhandlung.
Das Landgericht Zwickau, Ort der Berufungsverhandlung. Bild: Holger Weiß
Zwickau
Kind gepackt und geschüttelt: Landgericht Zwickau bestätigt Urteil gegen 58-Jährigen
Redakteur
Von Holger Weiß
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Als Folge einer Körperverletzung im Westen des Landkreises musste sich ein fünfjähriger Junge übergeben. Nun wurde das Geschehen in zweiter Instanz aufgearbeitet.

Der Angeklagte (58) humpelt, muss sich am Richtertisch abstützen, um zur Beweisaufnahme zu gelangen. Eine körperliche Einschränkung bereitet ihm sichtbar Schmerzen; seit dem vorigen Jahr ist der Mann aus einer Kleinstadt im Westen des Landkreises Zwickau zu 70 Prozent schwerbehindert. Mit dieser Beeinträchtigung seiner Gesundheit hängt auch...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:49 Uhr
2 min.
„Bad Elster blüht“: So verschönern Bewohner ihr Wohnumfeld
Oxana Razhkova mit ihren Kindern Sofia und Alexander bei der Pflanzaktion Am Kuhberg.
Eine Pflanzaktion mit Anwohnern im Wohngebiet Am Kuhberg in Bad Elster soll das Umfeld verschönern. Familien und Kinder waren begeistert bei der Sache.
Christian Schubert
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
14:47 Uhr
1 min.
Technischer Defekt löst Feuer in Autohaus aus
Die Feuerwehr musste in der Nacht im Leipziger Osten tätig werden.
Feueralarm in Paunsdorf: Ein Autohaus brennt, rund 50 Feuerwehrleute löschen den Brand. Ein Brandspezialist findet die Ursache recht schnell.
02.10.2025
3 min.
Vorbestrafter Mann soll im Vogtland eine Frau und deren Kinder in Wohnung eingesperrt haben
Ein polnischer Mann mit Meldeadresse im Vogtland soll eine Frau eingesperrt haben.
Der 53-Jährige ist am Landgericht Zwickau in Berufung gegangen. Weil er seine Mütze nicht abnehmen wollte, durfte er nicht am Prozess teilnehmen. Vor kurzem saß er noch in U-Haft.
Jonas Patzwaldt
07.10.2025
3 min.
Streit zwischen Rad- und Rollerfahrer in Flöha findet überraschendes Ende vorm Landgericht Chemnitz
Ein BMX-Rad (Symbolfoto) und ein E-Scooter sind Thema bei inzwischen zwei Gerichtsverfahren.
Rätselraten vor dem Landgericht Chemnitz: Ein Angeklagter aus Flöha blieb einer Verhandlung fern. Daraufhin reagierte das Gericht.
Matthias Behrend
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Lutz Reinhold erkrankt an aggressiver Krebsform - und gibt sich kämpferisch
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
Mehr Artikel