Kinder testen Instrumente am Kon in Zwickau

Kinder im Grundschulalter können fünf Instrumente je zwei Wochen lang testen.
Für die nächste Runde des „Instrumentenkarussells“ am Zwickauer Robert-Schumann-Konservatorium sind noch freie Plätze zu vergeben. Das teilte Stadtsprecher Mathias Merz mit. Ab 20. November könnten Kinder von 6 bis 10 Jahren fünf verschiedene Instrumente jeweils für zwei Wochen ausprobieren. Damit werde die Wahl des Instruments für ein späteres Erlernen erleichtert. Das „Instrumentenkarussell“ findet donnerstags um 16 Uhr statt. Infos zum Angebot, Kursentgelt und das Anmeldeformular sind online zu finden. Am Donnerstag, 13. November, um 16 Uhr werden beim „Podium der Kleinsten“ alle Instrumente in einem kleinen kurzweiligen Konzert vorgestellt. (kru) www.rsk-zwickau.de