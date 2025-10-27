Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein Kind spielt eine Violine.
Ein Kind spielt eine Violine. Bild: Matthias Rose/Archiv
Ein Kind spielt eine Violine.
Ein Kind spielt eine Violine. Bild: Matthias Rose/Archiv
Zwickau
Kinder testen Instrumente am Kon in Zwickau
Redakteur
Von Konrad Rüdiger
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Kinder im Grundschulalter können fünf Instrumente je zwei Wochen lang testen.

Zwickau.

Für die nächste Runde des „Instrumentenkarussells“ am Zwickauer Robert-Schumann-Konservatorium sind noch freie Plätze zu vergeben. Das teilte Stadtsprecher Mathias Merz mit. Ab 20. November könnten Kinder von 6 bis 10 Jahren fünf verschiedene Instrumente jeweils für zwei Wochen ausprobieren. Damit werde die Wahl des Instruments für ein späteres Erlernen erleichtert. Das „Instrumentenkarussell“ findet donnerstags um 16 Uhr statt. Infos zum Angebot, Kursentgelt und das Anmeldeformular sind online zu finden. Am Donnerstag, 13. November, um 16 Uhr werden beim „Podium der Kleinsten“ alle Instrumente in einem kleinen kurzweiligen Konzert vorgestellt. (kru) www.rsk-zwickau.de

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15.10.2025
1 min.
Babykonzert in Zwickau: Musik für die Jüngsten und ihre Eltern
Klassische Instrumente erklingen bald beim Babykonzert in Zwickau.
Dieses Sitzkissen-Konzert im Zwickauer Robert-Schumann-Konservatorium hat eine besondere Zielgruppe. Was Eltern mit Babys erwarten dürfen.
Jakob Nützler
27.10.2025
5 min.
Fichtelberg knackt Preisgrenze: So teuer wird Skifahren im Erzgebirge
Skifahrer an den Schleppliften am Fichtelberg. Nach einem Jahr Pause wird nun bei den Tickets wieder an der Preisschraube gedreht.
In den Wintersportgebieten in Sachsen und Böhmen laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison. In Oberwiesenthal startet eine Großinvestition. Wo werden die Lifte zuerst öffnen?
Oliver Hach
02.09.2025
2 min.
„Mozart für Kinder“ eröffnet Veranstaltungsreigen am Zwickauer Konservatorium
Junge Musiker des Robert-Schumann-Konservatoriums bei einem Auftritt.
Die Einrichtung ist mit rund 2000 Schülerinnen und Schülern in das neue Schuljahr gestartet. Bei einigen Kursen gibt es Wartelisten.
Heiko Hößler
18:22 Uhr
3 min.
Merz wirbt in Dresden für das Handwerk
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) ist zum Antrittsbesuch in Sachsen unterwegs.
Der Kanzler ist zum Antrittsbesuch unterwegs in Sachsen und besucht auch ein Bildungszentrum des Handwerks. Mehrere Menschen protestieren vor der Staatskanzlei wegen seiner "Stadtbild"-Äußerung.
18:14 Uhr
2 min.
Bundeswehr stoppt zivile Umnutzung von Militärarealen
Das Verteidigungsministerium stoppt die Umwandlung ehemaliger Standorte auch in Sachsen und Sachsen-Anhalt. (Symbolbild)
Die Bundeswehr soll wegen der veränderten Sicherheitslage deutlich größer werden. Dazu werden Pläne zur Aufgabe von Militärgeländen aufgehoben - auch in Sachsen und Sachsen-Anhalt.
17:06 Uhr
3 min.
Entlassener Chefarzt: Erzgebirgsklinikum richtet Vertrauenstelefon für Betroffene ein
Dem Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg-Buchholz wurde fristlos gekündigt.
Zu dem, was dem Mediziner vorgeworfen wird, gibt es nun ein Detail. Außerdem bietet das Klinikum unter 03733 804004 möglichen weiteren betroffenen Patienten und Angestellten die Möglichkeit, sich zu melden.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
Mehr Artikel