Kindereinrichtungen in Wilkau-Haßlau: Künftig 3,50 Euro für ein warmes Mittagessen

Für die Verpflegung in den städtischen Kindereinrichtungen in Wilkau-Haßlau müssen Eltern ab dem 1. Juli tiefer in die Tasche greifen. Der Stadtrat beschloss die Erhöhung der Entgelte einstimmig. Demnach kostet ein warmes Mittagessen in den Krippen und Kindergärten künftig 3,50 Euro. Schüler zahlen 4 und das Personal 5 Euro. Dabei soll...