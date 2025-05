Kinderkonzert im Zwickauer Gewandhaus lässt Natur erklingen

Wie klingt Natur, wenn die Instrumente die Interpretation übernehmen? Kinder können es im Gewandhaus Zwickau erfahren und auch selbst experimentieren.

Zwickau.

Schon in der dritten Auflage lädt das Theater Plauen-Zwickau alle Kinder ab vier Jahren zum Kinderkonzert ins Zwickauer Gewandhaus ein. Am Sonntag, 1. Juni, um 15 Uhr und Montag, 2. Juni, um 10 Uhr steht nach der Orchester- und der Märchenwelt diesmal die Natur im Fokus. Wie Theatersprecherin Anne Sandmann mitteilt, entdeckt das plüschige Theater-Alien Clarix, wie Wasser, Wälder und Wüsten klingen. Zu hören gibt es die Musik beispielsweise von Ludwig van Beethoven und Antonio Vivaldi, gespielt von den Clara-Schumann-Philharmonikern. Auch einzelne Instrumente soll das junge Publikum näher kennenlernen können. Am Sonntag um 14 Uhr sind zudem vor dem Konzert alle eingeladen, selbst mit Klängen zu experimentieren. (nütz)