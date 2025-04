Kindermuseumsnacht in Zwickau meldet „ausverkauft“

Zum vierten Mal ist die Veranstaltung ausverkauft. In drei Einrichtungen ist ausnahmsweise tagsüber geschlossen.

Zwickau.

Großes Interesse an der Kindermuseumsnacht in Zwickau am Samstag: Am Donnerstag wurden laut Stadtsprecher Mathias Merz die letzten der 1300 Eintrittsbändchen verkauft. Seit der Erstauflage im März 2022 waren alle Veranstaltungen dieser Art bereits im Vorfeld ausverkauft. Das August Horch Museum kann dennoch zu den Sondereintrittspreisen der Museumsnacht besucht werden. Mit diesen Tickets können aber weder die anderen Einrichtungen noch der Bus-Shuttle genutzt werden. Die Öffnungszeiten der Priesterhäuser, des Robert-Schumann-Hauses und der Kunstsammlungen im „Zwischenraum“ sind verändert: Sie bieten an diesem Tag keine regulären Öffnungszeiten an, sondern öffnen ausschließlich für die Kindermuseumsnacht. (kru)