Kinderpower in Zwickau: Singen, Tanzen und Lachen mit der Donikkel-Crew

Zu einem Konzertspaß für Kids lädt die Donikkel-Crew ins Konzert- und Ballhaus „Neue Welt“ ein. Was geboten wird.

Die Donikkel-Crew veranstaltet am 15. Februar ab 15 Uhr im Konzert- und Ballhaus „Neue Welt“ in Zwickau eine Mitmach-Konzert-Party für Kinder. Das teilte die Veranstaltergesellschaft Kultour Z. mit. Zøë und Jasmin begeistern mit Gesang, Animation und Aktionen wie einer Piraten-Schatzsuche. Mitsingen, Mittanzen und Mitlachen stehen dabei im...