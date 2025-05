Kindertag: Kommunale Einrichtungen locken zu Familienfesten in Zwickau

Anlässlich des Kindertages sorgen in Zwickau das Freizeitzentrum Marienthal und das Jugendcafé „City Point und Spielhaus“ für viel Abwechslung. Zudem wirft ein Ferienprojekt seine Schatten voraus.

Zwickau.

Zwei kommunale Einrichtungen in Zwickau bieten Familien am Sonntag, dem 1. Juni, zwei Möglichkeiten, um den Internationalen Kindertag zu begehen: An zwei Standorten steigt zur gleichen Zeit ein Fest, wie Stadtsprecherin Heike Reinke mitteilt. Von 14 bis 18 Uhr wird am Jugendcafé „City Point/Spielhaus“, Hauptstraße 44, und am Kinder- und Jugendfreizeitzentrum Marienthal, Marienthaler Straße 120, gefeiert.