Kino „Casablanca“ in Zwickau: Der Film „Zweigstelle“ wird gezeigt

Der Regisseur beweist mit diesem Film viel Humor und feines Gespür für das Absurde, heißt es vom Filmverleih.

Der Film „Zweigstelle“ wird am Dienstag, 4. November, im Zwickauer Kino „Casablanca“, Kleine Biergasse 3, gezeigt. Worum geht es? – Als hätten sie nicht schon genug Probleme, geraten Resi und ihre drei Freunde auf der Fahrt in die Alpen in einen tödlichen Unfall. Prompt findet sich die Clique in einer bayerischen Jenseits-Behörde...