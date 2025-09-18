Kino im Turnerheim: Hallervorden-Film „Honig im Kopf“ auf der Leinwand

Zwickau
Nach der Vorstellung ist eine Diskussion mit Fachleuten zum Umgang mit Demenz im Alltag geplant.
Der Schauspieler und Kabarettist Dieter Hallervorden ist im Turnerheim Cainsdorf zu Gast – nicht persönlich, sondern auf der Kinoleinwand. Am 19. September läuft der Film „Honig im Kopf“, in dem Hallervorden bewegend einen demenzkranken Rentner spielt. Im Anschluss, so kündigte Ortsvorsteher Gerd Drechsler an, soll eine Diskussion über...
