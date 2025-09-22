Kino statt Klassenzimmer: Welche Filmperlen Schüler in Zwickau bei „Schlingel Stars on Tour“ locken

Bevor das 30. „Schlingel“-Filmfestival in Chemnitz startet, können Schüler im Filmpalast „Astoria“ vorab 18 handverlesene Produktionen erleben. Wo es für Kurzentschlossene noch Last-Minute-Plätze gibt.

Während die einen Schüler tuscheln, starren die anderen gebannt auf die Leinwand. Wie wird es wohl ausgehen, wenn der 14-jährige Jordan im französischen Film „Juniors“ so tut, als hätte er Krebs, um an Spenden für eine neue Spielkonsole zu kommen? Noch bis inklusive Mittwoch zeigt der Zwickauer Filmpalast „Astoria“ neben...