Regionale Nachrichten und News
  • Kinoerlebnis auf dem Eis: „Holiday on Ice“ kommt Mitte März mit neuer Show nach Zwickau

Sänger Max Giesinger ist auf der „Holiday on Ice"-Tour in ausgewählten Städten dabei.
Bild: Lukas Schulze/HoI
Sänger Max Giesinger ist auf der „Holiday on Ice“-Tour in ausgewählten Städten dabei.
Sänger Max Giesinger ist auf der „Holiday on Ice“-Tour in ausgewählten Städten dabei. Bild: Lukas Schulze/HoI
Zwickau
Kinoerlebnis auf dem Eis: „Holiday on Ice“ kommt Mitte März mit neuer Show nach Zwickau
Redakteur
Von Thomas Croy
Zwischen Gastspielen in Berlin und Köln macht „Holiday on Ice“ mit der neuen Show „Cinema of Dreams“ vom 11. bis 15. März in der Stadthalle Zwickau Station. Der Kartenverkauf läuft.

Es ist noch eine Weile Zeit. Über fünf Monate. Doch der Run auf die Karten läuft auf Hochtouren. Ab November geht die neue „Holiday on Ice“-Produktion „Cinema of Dreams“ auf Tour – und kommt Mitte März in den Schedewitzer Rundbau.
