Kirchberg: Einbrecher in Apotheke und Kinderarztpraxis

Mindestens zwei Täter richteten Sachschaden für fast 6000 Euro an und machten Beute für etwa 1500 Euro.

Kirchberg.

In eine Apotheke und eine Kinderarztpraxis in Kirchberg ist in der Nacht zum Montag eingebrochen worden. Zwischen 22 und 0.30 Uhr drangen laut Polizei mindestens zwei Täter zunächst in eine Apotheke am Borberg ein. Sie durchsuchten die Innenräume und entwendeten einen Laptop, ein Chipkarten-Lesegerät und etwas Bargeld. Ob auch Medikamente gestohlen wurden, werde noch geprüft. Bisher geht die Polizei von Diebesgut im Wert von etwa 1500 Euro aus. Anschließend versuchten die Täter noch, in eine Kinderarztpraxis am Borbergweg einzudringen, wurden dabei jedoch von einer Zeugin gestört. An den beiden Tatorten hinterließen sie Sachschaden von 5800 Euro. Zeugenhinweise ans Polizeirevier Werdau, Telefon 03761 7020. (mib)