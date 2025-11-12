Kirchberg: Fiat wird zwischen Bus und Mauer eingeklemmt

Bei dem Unfall im Ortsteil Leutersbach entstand Sachschaden von insgesamt rund 10.000 Euro.

Kirchberg.

Im Kirchberger Ortsteil Leutersbach ist es am Dienstagnachmittag zur Kollision zwischen einem Pkw und einem Bus gekommen. Das sagte eine Polizeisprecherin. Gegen 16 Uhr waren eine Fiat-Fahrerin (20) und ein 41-Jähriger mit einem Bus in entgegengesetzter Richtung auf der Hauptstraße unterwegs. An einer Engstelle in einem Kurvenbereich missachteten beide eine Fahrbahnverengung und kamen folglich nicht aneinander vorbei. Beide Fahrzeuge kollidierten seitlich. Der Pkw wurde dabei gegen eine Steinmauer geschoben und zwischen Mauer und Bus eingeklemmt. Der entstandene Sachschaden an der Mauer und den beiden Fahrzeugen summierte sich auf insgesamt etwa 10.000 Euro. (jarn)