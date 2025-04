Kirchberg: Frau wird bei einem Auffahrunfall verletzt

Unaufmerksamkeit war offenbar die Ursache für die Kollision.

Kirchberg.

Bei einem Auffahrunfall in Kirchberg ist am Montagnachmittag eine Frau leicht verletzt worden. Darüber hat die Polizei informiert. Eine 43 Jahre alte Frau war gegen 15 Uhr mit ihrem Skoda auf der Lengenfelder Straße in Fahrtrichtung Malzhausstraße unterwegs. Da vor ihr ein Pkw in eine Einfahrt rangierte, musste sie verkehrsbedingt halten. Das hatte eine 47-Jährige, die mit ihrem Peugeot hinter dem Skoda fuhr, offensichtlich zu spät bemerkt und fuhr daraufhin auf den Pkw auf. Die 43-jährige Skoda-Fahrerin ist bei dem Zusammenstoß leicht verletzt worden und wurde ambulant in einem Krankenhaus behandelt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 4000 Euro, sagte eine Polizeisprecherin. (jarn)