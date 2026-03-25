Kirchberg: Frischer Wind fürs alte Cunersdorfer Gemeindeamt

Hinter den Mauern des ehemaligen Gemeindeamtes in Cunersdorf entstehen in den nächsten Monaten drei Wohneinheiten. Im Gebäude wird Modernes und Historischen kombiniert.

Dort, wo einst die Sparkasse ihre Schalter öffnete und später der Ortschaftsrat über die Geschicke von Cunersdorf beriet, herrscht bald wieder reges Treiben. Das markante Gebäude an der Alten Kirchberger Straße hat neue Eigentümer: das Ehepaar Heidi und Mario Stark, beide Geschäftsführer der Stark Immobilienmanagement GmbH aus Zwickau, hat...