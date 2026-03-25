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Heidi und Mario Stark im Gespräch mit Bürgermeisterin Dorothee Obst (rechts).
Heidi und Mario Stark im Gespräch mit Bürgermeisterin Dorothee Obst (rechts). Foto: Ralf Wendland
Ins ehemalige Gemeindeamt in Cunersdorf zieht bald wieder Leben ein.
Ins ehemalige Gemeindeamt in Cunersdorf zieht bald wieder Leben ein. Foto: Ralf Wendland
Im Gebäude gibt es eine Menge Historisches auch im Fensterbereich.
Im Gebäude gibt es eine Menge Historisches auch im Fensterbereich. Foto: Ralf Wendland
Heidi und Mario Stark im Gespräch mit Bürgermeisterin Dorothee Obst (rechts).
Heidi und Mario Stark im Gespräch mit Bürgermeisterin Dorothee Obst (rechts). Foto: Ralf Wendland
Ins ehemalige Gemeindeamt in Cunersdorf zieht bald wieder Leben ein.
Ins ehemalige Gemeindeamt in Cunersdorf zieht bald wieder Leben ein. Foto: Ralf Wendland
Im Gebäude gibt es eine Menge Historisches auch im Fensterbereich.
Im Gebäude gibt es eine Menge Historisches auch im Fensterbereich. Foto: Ralf Wendland
Zwickau
Kirchberg: Frischer Wind fürs alte Cunersdorfer Gemeindeamt
Von Ralf Wendland
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Hinter den Mauern des ehemaligen Gemeindeamtes in Cunersdorf entstehen in den nächsten Monaten drei Wohneinheiten. Im Gebäude wird Modernes und Historischen kombiniert.

Dort, wo einst die Sparkasse ihre Schalter öffnete und später der Ortschaftsrat über die Geschicke von Cunersdorf beriet, herrscht bald wieder reges Treiben. Das markante Gebäude an der Alten Kirchberger Straße hat neue Eigentümer: das Ehepaar Heidi und Mario Stark, beide Geschäftsführer der Stark Immobilienmanagement GmbH aus Zwickau, hat...
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