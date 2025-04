Kirchberg: Gabi Thieme liest im Café Marie

Für die Veranstaltung am 10. April können Eintrittskarten vorbestellt werden.

„Wie ich Thomas Gottschalk rumkriegte – Abenteuer aus dem Leben einer rasenden Reporterin“, heißt das dritte Buch der Journalistin Gabi Thieme. Am Donnerstag, 10. April, kommt sie zu einer Lesung nach Kirchberg ins Café Marie am Altmarkt. Die gebürtige Erzgebirgerin hatte bereits 2020 und 2022 mit zwei Krimis über wahre Verbrechen in...