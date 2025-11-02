Kirchberg: Gasgrill explodiert – ein Schwerverletzter

Die Feuerwehr musste nicht eingreifen. Ein Mann kam ins Krankenhaus.
Bei der Verpuffung an einem Gasgrill ist am Samstagabend in Kirchberg ein Mann schwer verletzt worden. In einer Wohnung an der Lengenfelder Straße wollte der Mann gegen 18 Uhr den Grill anwerfen. Dieser geriet jedoch bei diesem Vorgang in Brand, wie Julius Jonack, Sprecher der Polizeidirektion in Zwickau, sagte. Die Mitglieder der herbeigeeilten freiwilligen Feuerwehr mussten nicht eingreifen. Der Anwohner hatte den Brand des Gasgrills bereits selbst gelöscht. Bei dieser Verpuffung hatte sich der Mann jedoch schwere Verletzungen zugezogen. Er musste für eine Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Sachschaden sei nicht entstanden, sagte Julius Jonack. (rdl)