Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bei einer Verpuffung wurde ein Kirchberger schwer verletzt.
Bei einer Verpuffung wurde ein Kirchberger schwer verletzt. Bild: Symbolfoto: Marcus Brandt/dpa
Bei einer Verpuffung wurde ein Kirchberger schwer verletzt.
Bei einer Verpuffung wurde ein Kirchberger schwer verletzt. Bild: Symbolfoto: Marcus Brandt/dpa
Zwickau
Kirchberg: Gasgrill explodiert – ein Schwerverletzter
Redakteur
Von Annegret Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Feuerwehr musste nicht eingreifen. Ein Mann kam ins Krankenhaus.

Kirchberg.

Bei der Verpuffung an einem Gasgrill ist am Samstagabend in Kirchberg ein Mann schwer verletzt worden. In einer Wohnung an der Lengenfelder Straße wollte der Mann gegen 18 Uhr den Grill anwerfen. Dieser geriet jedoch bei diesem Vorgang in Brand, wie Julius Jonack, Sprecher der Polizeidirektion in Zwickau, sagte. Die Mitglieder der herbeigeeilten freiwilligen Feuerwehr mussten nicht eingreifen. Der Anwohner hatte den Brand des Gasgrills bereits selbst gelöscht. Bei dieser Verpuffung hatte sich der Mann jedoch schwere Verletzungen zugezogen. Er musste für eine Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Sachschaden sei nicht entstanden, sagte Julius Jonack. (rdl)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
18:17 Uhr
3 min.
Tödlicher Sturz auf Kreuzfahrt: Familie klagt gegen Reederei
Die 66-Jährige war auf der "Allure of the Seas" der Reederei Royal Caribbean von ihrem Balkon gestürzt. (Archivbild)
Auf einer Taylor-Swift-Kreuzfahrt stürzt eine Frau über Bord, ihr Körper wird nicht gefunden. Die Familie erhebt Vorwürfe: Eine rücksichtslose Überbedienung von Alkohol und fehlende Rettungsmaßnahmen.
18:08 Uhr
5 min.
Union rauft sich nach Wadephul-Irritationen wieder zusammen
Außenminister Johann Wadephul (CDU) am Donnerstag in Harasta, einer weitgehend zerstörten Stadt Harasta, einer Vorstadt von Damaskus. Äußerungen über die Rückkehr von Syrern lösten Irritationen in den Reihen der Union aus.
Mit einer Äußerung in Syrien hat der Außenminister für Irritationen in den eigenen Reihen gesorgt. Der Kanzler rückt das gerade, Wadephul präzisiert sich. Es bleibt aber ein Nachgeschmack.
Michael Fischer und Jörg Blank, dpa
06.10.2025
1 min.
Attacke mit Laserpointer in Kirchberg: Zeugen gesucht
Schon ein kurzer Kontakt des Lasers mit den Augen kann die Netzhaut schwer verletzen.
Ein Mann wurde am Auge verletzt.
Bernd Appel
02.11.2025
3 min.
Fichte für Weihnachtsmarkt in Leipzig kommt aus dem Vogtland: Der Spender des Baums ist prominent
Die Fichte für den Weihnachtsmarkt in Leipzig misst 22 Meter und wiegt vier Tonnen.
In der Nähe von Kottenheide wurde der Baum von der Firma Waldwirtschaft Jacob gefällt. Am Montag wird er in Leipzig aufgestellt und geschmückt.
Eckhard Sommer
14:19 Uhr
1 min.
Zwei Verletzte bei Wohnhausbrand im Erzgebirge
Einsatzkräfte wurden am Samstag zu einem Wohnhausbrand in Wünschendorf gerufen.
In einem Wohnhaus in Wünschendorf ist am Samstagvormittag ein Feuer ausgebrochen. Zwei Senioren mussten ins Krankenhaus gebracht werden.
Patrick Herrl
Mehr Artikel