MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Corina Rockstroh, Inhaberin der Fischzucht Schröder, mit einem Silvesterkarpfen.
Corina Rockstroh, Inhaberin der Fischzucht Schröder, mit einem Silvesterkarpfen. Bild: Ralf Wendland
Corina Rockstroh, Inhaberin der Fischzucht Schröder, mit einem Silvesterkarpfen.
Corina Rockstroh, Inhaberin der Fischzucht Schröder, mit einem Silvesterkarpfen. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Kirchberg: Große Nachfrage an Silvesterkarpfen aus Cunersdorf
Von Ralf Wendland
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

An den letzten Tagen des Jahres hat man bei der Fischzucht Schröder in Cunersdorf immer eine große Nachfrage, denn viele Kunden wollen sich ihren Silvesterkarpfen sichern.

Eine große Nachfrage erlebt die Fischzucht Schröder in Cunersdorf jedes Jahr in den Tagen vor dem Jahreswechsel, denn viele Stammkunden wollen sich ihren Silvesterkarpfen sichern – sie schätzen die regionale Erzeugung und die Qualität. „Durch das Wetter ist es diesmal etwas ruhiger, aber ich denke, die Menge kommt trotzdem“, sagt...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:09 Uhr
3 min.
Neuer Glasfaseranschluss mit altem Router: So geht's
Kommt der Glasfaseranschluss, kann der alte Router (Bild) oft stehen bleiben, wenn er mit einem neuen Modem verbunden wird.
Wer einen Glasfaseranschluss bekommt, kann oft den alten Router problemlos weiter nutzen – in Kombination mit einem günstigen Glasfasermodem. Worauf Sie dabei achten müssen.
16:11 Uhr
4 min.
Plauener nutzen Deutsche Schachmeisterschaft als Trainingslager
Das U-14-Team des SK König Plauen: (von links) Trainer Christoph Natsidis, Antonius Akladius, Luca Drechsler, Niklas Wiediker, Frida Winkler, Hoang Long Phung, Theo Winkler und DM-Orgnisator Peter Luban.
Das U-14-Team des SK König Plauen landete beim Heimchampionat auf dem letzten Platz, schlug sich aber dennoch achtbar. Besser lief es andernorts für zwei weitere Teams des Vereins.
Steffen Bandt
14.11.2025
3 min.
Erzgebirgischer Modellbahnverein feiert Jubiläum
Silvio (l.) und Andreas Seyfert sind die „Landschaftsgestalter“ des Vereins.
Auf 60 Jahre Vereinsgeschichte blickt der Erzgebirgische Modelleisenbahnclub Cunersdorf/Crottendorf zurück – und feiert nun sein Jubiläum mit einer großen Ausstellung.
Robby Schubert
05.12.2025
2 min.
Verkehrseinschränkungen auf Straße nach Kirchberg: Neue Brücke über den Crinitzbach macht damit Schluss
Sind die Restarbeiten an der Fußgängerbrücke erledigt, entfallen Einschränkungen auf der Staatsstraße.
Seit Mitte Oktober war die Fußgängerbrücke in Cunersdorf gesperrt. Jetzt wurde das marode Bauwerk ersetzt Wie das so schnell gelungen ist.
Holger Weiß
30.12.2025
3 min.
Diese Modekette betreibt in Plauen jetzt ein Outlet
Nick Penzold ist Filialleiter im neuen „Mister*Lady“-Outlet im Plauener Elster-Park.
Im Einkaufszentrum Elster-Park gibt es neuerdings einen Outlet-Store. Wer dahinter steckt und welches Missverständnis zuletzt bei einigen Kunden entstanden ist.
Sabine Schott
30.12.2025
3 min.
Stadt im Erzgebirge benennt Straße um – nach Hinweis von Schülern
Die Felix-Weise-Straße in Annaberg-Buchholz wird umbenannt.
Die Felix-Weise-Straße in Annaberg-Buchholz wird bald in Felix-Weiße-Straße umbenannt. Dem vorausgegangen ist ein Brief an den Oberbürgermeister. Was das nun für Anwohner und ansässige Firmen bedeutet.
Patrick Herrl
Mehr Artikel