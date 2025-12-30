Kirchberg: Große Nachfrage an Silvesterkarpfen aus Cunersdorf

Zwickau
An den letzten Tagen des Jahres hat man bei der Fischzucht Schröder in Cunersdorf immer eine große Nachfrage, denn viele Kunden wollen sich ihren Silvesterkarpfen sichern.
Eine große Nachfrage erlebt die Fischzucht Schröder in Cunersdorf jedes Jahr in den Tagen vor dem Jahreswechsel, denn viele Stammkunden wollen sich ihren Silvesterkarpfen sichern – sie schätzen die regionale Erzeugung und die Qualität. „Durch das Wetter ist es diesmal etwas ruhiger, aber ich denke, die Menge kommt trotzdem“, sagt...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.