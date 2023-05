Kirchberg: Junger Mopedfahrer bei Unfall verletzt

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitag, gegen 7.30 Uhr in Kirchberg. Eine 47-jährige Audi-Fahrerin war laut Polizei auf der Lengenfelder Straße in Fahrtrichtung Bahnhofstraße unterwegs. Als sie nach links auf das Gelände eines dort befindlichen Pflegeheims abbiegen wollte, übersah sie ein entgegenkommendes Moped - die beiden Fahrzeuge...