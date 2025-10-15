Kirchberg: Mercedes beschädigt – Hinweise zum Verursacher gesucht

Sachschaden von circa 5000 Euro ist an dem Pkw entstanden.

Nach einem Unfall auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Lengenfelder Straße in Kirchberg ist der Verursacher einfach weitergefahren. Das sagte eine Polizeisprecherin. Passiert ist der Unfall am Dienstag zwischen 10.15 und 11 Uhr. Ein Mercedes-Fahrer hatte einen schwarzen CLA dort abgestellt. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte...