Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Zeugen zu einer Unfallflucht werden gesucht.
Zeugen zu einer Unfallflucht werden gesucht. Bild: Symbolfoto: Karl-Heinz H - stock.adobe.com
Zeugen zu einer Unfallflucht werden gesucht.
Zeugen zu einer Unfallflucht werden gesucht. Bild: Symbolfoto: Karl-Heinz H - stock.adobe.com
Zwickau
Kirchberg: Mercedes beschädigt – Hinweise zum Verursacher gesucht
Redakteur
Von Jens Arnold
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sachschaden von circa 5000 Euro ist an dem Pkw entstanden.

Nach einem Unfall auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Lengenfelder Straße in Kirchberg ist der Verursacher einfach weitergefahren. Das sagte eine Polizeisprecherin. Passiert ist der Unfall am Dienstag zwischen 10.15 und 11 Uhr. Ein Mercedes-Fahrer hatte einen schwarzen CLA dort abgestellt. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Lutz Reinhold erkrankt an aggressiver Krebsform - und gibt sich kämpferisch
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
14:49 Uhr
2 min.
„Bad Elster blüht“: So verschönern Bewohner ihr Wohnumfeld
Oxana Razhkova mit ihren Kindern Sofia und Alexander bei der Pflanzaktion Am Kuhberg.
Eine Pflanzaktion mit Anwohnern im Wohngebiet Am Kuhberg in Bad Elster soll das Umfeld verschönern. Familien und Kinder waren begeistert bei der Sache.
Christian Schubert
06.10.2025
1 min.
Attacke mit Laserpointer in Kirchberg: Zeugen gesucht
Schon ein kurzer Kontakt des Lasers mit den Augen kann die Netzhaut schwer verletzen.
Ein Mann wurde am Auge verletzt.
Bernd Appel
12:00 Uhr
1 min.
Crimmitschau: Unfall auf regennasser Fahrbahn
Die Polizei wurde am Dienstagabend zu einem Unfall nach Crimmitschau gerufen.
Ein 25-Jähriger verliert Kontrolle über sein Fahrzeug.
Jens Arnold
14:47 Uhr
1 min.
Technischer Defekt löst Feuer in Autohaus aus
Die Feuerwehr musste in der Nacht im Leipziger Osten tätig werden.
Feueralarm in Paunsdorf: Ein Autohaus brennt, rund 50 Feuerwehrleute löschen den Brand. Ein Brandspezialist findet die Ursache recht schnell.
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
Mehr Artikel