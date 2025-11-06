Kirchberg muss Brücke in Cunersdorf sperren: Das ist der Grund

Stahlträger der Brücke über den Crinitzbach sind verrostet. Fußgänger müssen nun einen Notgehweg nutzen. Eine langfristige Lösung ist dringend nötig.

Die letzte Brückenprüfung liegt fünf Jahre zurück. „2020 gab es noch die Note 2,9“, sagt Kirchbergs Bürgermeisterin Dorothee Obst (FW). „2,9“ – das ist laut Brückenprüfnorm knapp „ausreichend“; bei „3,0“ beginnt „nicht ausreichend“. Dieser Zustand ist bei der Brücke über den Crinitzbach in Cunersdorf jetzt erreicht....