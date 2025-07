Kirchberg muss marode Feuerwehrgerätehäuser ersetzen: In welchem Ortsteil zuerst gebaut werden soll

Für die Depots in Cunersdorf und Saupersdorf wird Ersatz benötigt. Wo die Neubauten stehen sollen, ist klar. Wann gebaut wird und woher das Geld dafür kommt, ist noch offen.

In Saupersdorf nutzt die Feuerwehr ein kommunales Gebäude, in Cunersdorf ist das Depot nur gemietet. Was die Gerätehäuser eint: Beide sind marode, für beide müssen Ersatzneubauten her, weil es nicht lohnt, in die Gebäude zu investieren. Worauf sich der Stadtrat Kirchberg bereits 2020 verständigte, hat er jetzt per Grundsatzbeschluss...