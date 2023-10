Kirchberg: Unfall verursacht 25.000 Euro

Bei einer Kollision an der Robert-Seidel-Straße in Kirchberg ist am Sonntag ein hoher Sachschaden entstanden.

Ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden hat sich am Sonntagmittag, kurz nach 12 Uhr in Kirchberg ereignet. Die Fahrerin eines VW (19) wollte von der Karl-Liebknecht-Straße kommend in Richtung Robert-Seidel-Straße abbiegen. Dabei kollidierte sie mit einem Volvo-Fahrer (55). Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Allerdings waren beide Fahrzeuge...