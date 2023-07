Kirchberg: Vier Männer angeln unerlaubt Fische

Kirchberg.

Zu einem ungewöhnlichen Diebstahl kam es am Sonntag in Kirchberg, informiert die Polizei. Ein Zeuge hatte sich gemeldet, der vier Unbekannte dabei beobachtet hatte, wie diese aus einem Teich Fische angelten. Im Teich, der dem Angelverein Crinitztal gehört, werden Fische herangezüchtet und anschließend an andere Gewässerbetreiber verkauft – das Angeln ist nur Vereinsmitgliedern gestattet. Die Beamten konnten die zunächst flüchtenden Angler nach kurzer Zeit stellen. Die ukrainischen Männer (22 bis 40 Jahre alt) hatten 15 Fische, darunter Schleie, Karpfen und Plötze, geangelt. Die Fische, die noch am Leben waren, wurden zurück ins Gewässer gesetzt. Die Männer müssen sich nun wegen Diebstahls verantworten. (jarn)